Работая на Путина, Манафорт создавал стратегию по дискредитации антироссийской оппозиции в СНГ - СМИ

Американский политконсультант Пол Манафорт в 2005 году выражал готовность "влиять на политику, деловые отношения и освещение событий" в США, Европе и постсоветских странах, благодаря чему должен был получить выгоду президент РФ Владимир Путин, пишет Associated Press.

По данным AP, Манафорт (на фото) работал в интересах Путина через бизнесмена Олега Дерипаску Фото: ЕРА

В 2005 году американский политконсультант Пол Манафорт разработал стратегию в интересах президента РФ Владимира Путина. Этот план предусматривал дискредитацию антироссийской оппозиции в постсоветских странах, пишет Associated Press со ссылкой на свои источники.

В рамках этого плана в июне 2005 года Манафорт выражал готовность "влиять на политику, деловые отношения и освещение событий" в США, Европе и постсоветских странах, в результате чего пользу должен был получить Путин. Свою стратегию Манафорт представил приближенному к Путину российскому бизнесмену Олеге Дерипаске, который заключил с ним контракт на $10 млн в год. По данным AP, контракт действовал с 2006 года и продолжался как минимум до 2009 года.

Кроме того, по данным AP, во время этого сотрудничества Манафорт планировал открыть офис в Москве, и "как минимум часть работы Манафорта в Украине" выполнялась под руководством Дерипаски, а не местных политических сил.

В 2005 году Манафорт писал Дерипаске, что в рамках своей работы в Украине "продвигает политику на высших уровнях власти США - в Белом Доме, Капитолии и Госдепе". Он также говорил, что нанял "ведущую международную юридическую фирму, тесно связанную с президентом США Джорджем Бушем, чтобы поддержать интересы нашего клиента". Название фирмы не указывается.

Associated Press отмечает, что сотрудничество российского миллиардера и американского политконсультанта продолжалось долгие годы, но закончилось скандалом. Дерипаска подал на Манафорта в суд на Каймановых остравах.

Представители бизнесмена утверждали, что Дерипаска дал Манафорту $19 млн на инвестиции в украинскую телекомпанию Black Sea Cable (вероятно, речь идет о ТК "Черное море"), но после получения денег Манафорт перестал отвечать на запросы Дерипаски об использовании средств.

В начале президентской кампании 2016 года в США представители Дерипаски открыто обвинили Манафорта в мошенничестве и пообещали, что заставят его вернуть деньги. После победы Трампа на выборах представители Дерипаски сказали, что больше не будут обсуждать этот вопрос.

В комментарии агентству Манафорт подтвердил, что работал на Дерипаску в разных странах, но сказал, что работу несправедливо окрестили "недопустимой или мерзкой". По его словам, подобные заявления - часть "кампании клеветы".

Манафорт утверждает, что сотрудничал с Дерипаской около десяти лет назад, представляя его интересы по деловым и личным вопросам в странах, где у него были инвестиции. Он подчеркнул, что работа на Дерипаску не была связана с представлением политических интересов России.