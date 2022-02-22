Рада Федерації РФ проголосувала за визнання псевдореспублік «Л/ДНР»

Верхня палата російського парламенту Рада Федерації одноголосно ратифікувала договори з псевдореспубліками "Л/ДНР" про дружбу та взаємну допомогу, включаючи військову.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Інтерфакс.

Уточнюється, що в цих договорах передбачена спільна з Росією охорона кордонів і можливість використання військових баз і військової інфраструктури. Умови та порядок реалізації такого права будуть визначатися у кожному конкретному випадку окремими угодами.

При цьому окремою статтею зазначено, що сторони поважають "територіальну цілісність і непорушність існуючих кордонів" РФ і так званих республік ОРДЛО. Охорона державного кордону "республік" здійснюватиметься "спільними зусиллями сторін".

Відповідно до пояснювальних записок до ратифікаційних законів, ухвалені договори створюють правову основу для перебування на території маріонеткових "республік" російських військових формувань. Крім того, фіксується зобов'язання сторін надавати один одному допомогу у разі, якщо інша сторона "стає об'єктом нападу".

У договорах також прописані юридичні та економічні аспекти відносин.

Договір у верхній палаті російського парламенту представляв заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко. Перед тим у ході брифінгу він сказав журналістам, що РФ визнає "республіки" ОРДЛО в межах, в яких їхня "влада" здійснює свої повноваження та юрисдикцію.

Раніше 22 лютого кілька годин тому договори були ратифіковані нижньою палатою – Державною думою РФ.

Президент Росії Володимир Путін 21 лютого оголосив про визнання незалежності маріонеткових утворень "Л/ДНР" і підписав відповідні укази.

При цьому він звинуватив Україну в ескалації нинішньої ситуації в ОРДЛО. Свій виступ Путін завершив погрозою Україні, яка, за його словами, нібито діє на Донбасі агресивно.