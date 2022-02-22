Рада Федерації Росії дозволила Путіну використати армію за кордоном

Рада Федерації Росії (верхня палата парламенту) дала дозвіл президенту Володимиру Путіну використовувати війська РФ за кордоном, у тому числі в ОРДЛО.

Про це повідомляє ТАРС.

Так, повідомляється, що це рішення підтримали 153 сенатори.

Раніше глава Ради Федерації Валентина Матвієнко підтвердила надходження звернення Путіна щодо використання Збройних сил за межами Росії.

У понеділок, 21 лютого, президент Російської Федерації підписав указ про визнання незалежності так званих "ДНР" та "ЛНР".

Варто зазначити, що згідно з 4-м пунктом указу, російським військовим доручено попрямувати на території "республік" для підтримки миру.

Тим часом голова комітету Ради з деокупації територій Лубінець наполягає на розриві взаємин з Росією.

Також Україна відкликала тимчасового повіреного у Росії Василя Покотила до Києва для консультацій.

Росія заявила, що поки не збирається вводити війська на непідконтрольну частину Луганської та Донецької областей. "Військова допомога" надаватиметься виходячи з погроз.