Рада ЄС затвердила політику "Східного партнерства" після 2020 року

Ключове значення у співпраці будуть мати розширення торгівлі, продовження нормативного зближення, створення умов для постійного наближення асоційованих країн до внутрішнього ринку ЄС та поступової економічної інтеграції.

Рада Європейського союзу 11 травня затвердила висновки про політику відносно країн "Східного партнерства" на період після 2020 року, в яких визнав європейські прагнення і європейський вибір України, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, у своєму рішенні Рада підтвердила стратегічне значення формату "Східного партнерства", в який входять Україна, Молдова, Грузія, Білорусь, Азербайджан і Вірменія, і заявив про прихильність створення спільної зони загальної демократії, процвітання і стабільності.

Також в ЄС привітали значні досягнення "Східного партнерства" і підтвердили, що стосовно 6 країн буде застосовуватися підхід, заснований на стимулах і висуненні умов як засобу заохочення східних країн-партнерів продовжувати реформи.

Ключове значення у співпраці будуть мати розширення торгівлі, продовження нормативного зближення, створення умов для постійного наближення асоційованих країн до внутрішнього ринку ЄС та поступової економічної інтеграції, розширення доступу до фінансування і подальша інтеграція економік східних країн-партнерів і ЄС.

Раніше повідомлялося, що Європейський парламент закличе до створення "спільного економічного простору" між ЄС і шістьма колишніми радянськими республіками в межах програми "Східне партнерство". Ця програма буде здійснюватися в межах процесу "поступової інтеграції" країн у блок/

За матеріалами Європейська правда

