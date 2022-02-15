Рада Європи закликає до негайної деескалації навколо України

Рада Європи закликає до негайної деескалації риторики та дій навколо України.

Про це йдеться у спільній заяві керівництва Ради Європи щодо України, передає Укрінформ.

Зокрема, міністр закордонних справ і міжнародного співробітництва Італії та голова комітету міністрів Ради Європи Луїджі Ді Майо, президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс та генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич висловили надзвичайну стурбованість у зв'язку з високою напруженістю навколо України.

"Ми стривожені перспективою серйозного конфлікту на нашому континенті між нашими державами-членами. Ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - йдеться у заяві.

Керівництво Ради Європи закликало "відповідні держави-члени подвоїти зусилля, щоб уникнути подальшого загострення ситуації та можливого збройного конфлікту", а також "до негайної деескалації риторики і дій та до продовження діалогу".

"Цей діалог має поважатися та ґрунтуватися на принципах, закріплених у Статуті Ради Європи та Європейській конвенції з прав людини, які всі держави-члени Ради Європи зобов'язані поважати, підтримувати та виконувати", - йдеться у зверненні.

Як повідомляв Укрінформ, уздовж кордонів України з боку РФ, Білорусі, ОРДЛО зосереджено 119 тисяч військових РФ. Разом з повітряним та морським компонентом ця цифра сягає 140 тисяч.

Україна і РФ є державами-членами Ради Європи.