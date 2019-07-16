Радбез ООН: країни ЄС нагадали про російські злочини на Донбасі, моряків та МН17

Країни ЄС нагадують про зобов'язання Росії звільнити без додаткових умов українських моряків, засуджують вбивство українських медиків, закликають Росію припинити роздмухування конфлікту та співпрацювати з голландськими прокурорами для встановлення винних у збитті МН17.

Про це представники ЄС (Бельгії, Франції, Німеччини, Польщі, Британії та Естонії) розповіли у спільній заяві на брифінгу по завершенню Радбезу ООН, скликаного Росією для обговорення українського "мовного закону", повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми закликаємо Росію звільнити без усіляких додаткових вимог всіх 24 українських військовослужбовців, незаконно затриманих 25 листопада в інциденті у Керченській протоці та негайно повернути захоплені українські кораблі відповідно до зобов'язуючого наказу Міжнародного трибуналу з морського права, ухваленого 25 травня. Ми вчергове закликаємо Росію забезпечити вільне та безперешкодне судноплавство в Азовському морі", - заявили вони.

Європейські посли також додали, що повністю підтримують незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України в межах міжнародно визнаних кордонів і засуджують незаконну анексію Криму Росією.

"Ми очікуємо, що Росія негайно перестане роздмухувати конфлікт та утримається від дій, які підривають імплементацію Мінських домовленостей, які передбачають повне відновлення контролю українським урядом над територіями, як передбачено угодою", - наголосили вони.

Дипломати пояснили, що йдеться, зокрема, про те, що Росія повинна припинити свою фінансову та військову підтримку сеператистів, припинити роздачу паспортів українським громадянам на Донбасі.

"Ми засуджуємо недопустимий напад на медичний транспорт українських Об‘єднаних сил поблизу селища Водяне 1 липня, який призвів до трьох жертв", - зауважили вони.

ЄС вчергове засуджує будь-які спроби залякувати, обмежувати чи перешкоджати роботі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, зокрема, нещодавній інцидент, коли по спостерігачах був відкритий вогонь.

"Ми закликаємо всі сторони повністю виконати свої зобов'язання за Мінськими угодами. Починаючи з всеосяжного та тривкого припинення вогню та відведення важкого озброєння", - відзначили вони.

Постійні представники країн ЄС при ООН закликали до конструктивних зусиль у рамках "Нормандського формату" і тристоронньої контактної групи.

"Нас надихає конструктивна участь як України, так і Росії у зустрічі зовнішньополітичних радників на "Нормандській зустрічі" у Парижі 12 липня, як і факт успішного розведення сил поблизу Станиці Луганської наприкінці червня", - заявили дипломати.

ЄС наполягає, що Рада Безпеки повинна надалі фокусуватися на цій темі, враховуючи, що ситуація в Україні належить до питань міжнародного порядку.

Європейські дипломати нагадали, що 17 липня виповнюється п`ять років з моменту збиття рейсу МН17, внаслідок якого трагічно загинули 298 людей на борту.

"Сім`ї та родичі загиблих заслуговують на справедливість. Ми закликаємо всіх, особливо Російську Федерацію, повністю співпрацювати з Об'єднаною слідчою групою та судовим розглядом у Нідерландах, аби встановити винних у збитті рейсу #МН17, у рамках резолюції РБ ООН 2166", - підсумували вони. Читайте також: Британія в ООН: "Мовний" Радбез показав світу, що проблема насправді - у Росії

Як повідомляв Укрінформ, делегація РФ скликала 16 липня засідання Радбезу ООН для обговорення закону про забезпечення функціонування української мови як державної, який набуває чинності у цей день.

Раніше Росія вже намагалася скликати таке обговорення у травні, однак тоді його проведення заблокували партнери України, пославшись на його маніпулятивну мету.

Українська делегація послідовно заявляла, що до функцій Ради Безпеки ООН входить насамперед підтримання міжнародного миру та безпеки, і функціонування української мови в Україні аж ніяк не входить до цієї категорії.

Напередодні постпред України Володимир Єльченко розповів, що Україна та її західні партнери використають засідання, аби говорити не про українську мову, а про роковини збиття #МН17, незаконне утримання Росією військовополонених українських моряків попри рішення трибуналу ООН, ескалацію на Донбасі та розстріл українських медиків.