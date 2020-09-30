Радбез ООН закликав Баку та Єреван до негайного припинення вогню

Рада безпеки ООН закликала Вірменію й Азербайджан негайно припинити бойові дії в Нагірному Карабаху і терміново відновити переговори без попередніх умов.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР.

Зазначається, що члени Радбезу стурбовані повідомленнями про "великомасштабні воєнні дії" в Нагірному Карабаху, вони висловили жаль з приводу людських жертв і втрат серед цивільного населення.

Рада також висловила повну підтримку "центральної ролі" Організації з безпеки й співробітництва в Європі (ОБСЄ), яка виступає посередником у мирних переговорах, і закликала сторони "тісно співпрацювати з ними для невідкладного відновлення діалогу без попередніх умов".

Як повідомлялося, вранці 27 вересня Вірменія й Азербайджан відновили бойові дії в Нагірному Карабаху, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію.

Мінська група ОБСЄ, створена в 1992 році, є посередником у налагодженні переговорів про мирне врегулювання конфлікту в Нагірному Карабаху. До групи входять Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія і Туреччина. Співголовами групи є Росія, Франція і США.