Радник Байдена вважає, що приводом для вторгнення РФ в Україну може стати спроба перевороту

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван прокоментував ймовірність військового вторгнення Росії в Україну. Він вважає, що приводом для вторгнення РФ може стати спроба перевороту в Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заява Саллівана під час брифінгу в Білому домі.

Джейк Салліван вважає, що Росія може придумати привід для вторгнення в Україну, включаючи диверсію та інформаційні операції.

"Наше розвідувальне співтовариство обробляє інформацію, що Росія проводить роботу, щоб сфабрикувати привід для вторгнення, включаючи саботаж та інформаційні операції, звинувативши Україну в підготовці нападу на російські сили на сході України. Ми бачили це в 2014 році", - заявив він.

Раніше ми писали, що розвідка США не вважає, що Росія зважилася на військові дії проти України.