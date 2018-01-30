Радзиховский: Россия находится во внешнеполитической безысходности

Обнародование "кремлевкого списка" на самом деле ничем российской "элите" не грозит. Политику России определяют Путин и его очень узкое окружение, которых эти санкции никак не затрагивают. Но РФ дальше двигаться некуда.

Такое мнение озвучил "Апострофу" российский журналист и публицист Леонид Радзиховский, передает Час Пик.

- Так называемые американские санкции - это пшик, я об этом, кстати, говорил много раз. Это довольно бессмысленный пиар-ход в расчете на то, что запуганная российская элита будет вынуждена изменить свою политику в отношении США.

С одной стороны, это абсолютная чушь, потому что политику в отношении США определяет не запуганная российская элита, которая, конечно, не хочет терять свое "барахло" в Америке (на которое, собственно, никто и не посягает), не хочет терять свои позиции в Америке. Политику РФ определяют Путин и его ближайшее - очень узкое - окружение, которых эти самые санкции никак не затрагивают. Шойгу, Бортников, Патрушев и их дети не очень пострадали от санкций, и впишут их в какой-то список либо не впишутся, им от этого ни холодно, ни жарко.

С другой стороны, российская политика несомненно будет смягчаться по Америки и Европы. И смягчаться она будет совсем не из-за санкций, а потому, что дальше двигаться некуда. Россия во внешнеполитической безысходности: все, что Путин мог в смысле наступления, он сделал. По всем позициям он продвинулся максимально, везде уперся в какие-то стены.

Крым взял? Взял! Дальше что? Дальше ничего. Увязли на Донбассе, который абсолютно России не нужен. В Сирию влез? Влез. Асада спас? Спас. Дальше что? Далее следует тянуть этого дурака на своей шее. Потому что как только ты его отпустишь, он сразу же брякнется. С Америкой до того доссорились, что все связи с ней и странами Европы максимально сокращены. Экономического успеха таким образом не добились, санкции получили.

Леонид Радзиховский

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