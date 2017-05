Ракета КНДР впала в 100 кілометрах від Росії - CNN

Президент США Дональд Трамп закликав до більш жорстоких санкцій проти Північної Кореї після запуску невідомої ракети, що відбувся у неділю.

"Нехай ця остання провокація стане закликом для всіх націй, щоб ввести набагато більш суворі санкції проти Північної Кореї", - йдеться у заяві Білого дому.

У заяві зазначається, що ракета впала "дуже близько до російської землі - фактично, ближче до Росії, ніж до Японії - президент не уявляє, щоб Росія була цим задоволена".

Також Трамп заявив, що КНДР задовго була "кричущим злом", та запевнив у готовності США допомогти союзникам протистояти войовничим намірам Північної Кореї.

Кореспондент CNN з посиланням на джерела в уряді повідомив, що північнокорейська ракета впала у 60 милях (приблизно 96,5 км) від російського Владивостока.

North Korea missile lands in water 60 miles south of Russia's Vladivostok region, home of the Russian Pacific Fleet (US official tells @CNN) - Will Ripley (@willripleyCNN) 14 мая 2017 г.

Нагадаємо, вперше з моменту обрання нового президента Південної Кореї КНДР запустила ракету - запуск відбувся о 5:27 ранку за сеульським часом, вона пролетіла близько 700 кілометрів. Тип ракети поки невідомий.

© За матеріалами CNN , AFP / М.С.