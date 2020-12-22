Іран представив остаточний звіт щодо катастрофи літака МАУ

Організація цивільної авіації Ірану оприлюднила остаточний технічний звіт про причини катастрофи літака МАУ, збитого в Тегерані 8 січня.

Про це інформує Tasnim News Agency.

Учасники зустрічі провели низку переговорів в онлайн-форматі щодо звіту.

Його передали через відеоконференцію офіційним особам України та інших країн, громадяни яких загинули в катастрофі.

Що відомо про збиття Boeing 737 під Тегераном

Літак Boeing 737-800 авіакомпанії МАУ рейсу Тегеран-Київ було збито вранці 8 січня 2020 року відразу після вильоту з аеропорту столиці Ірану.

Як наслідок, загинули всі 176 осіб на борту. Серед загиблих - 11 громадян України. Більшість жертв були громадянами Ірану і Канади.

На четвертий день після катастрофи Іран офіційно визнав, що літак МАУ збили його військові, які помилково сприйняли його за ворожу ціль.

Розшифровка бортових самописців літака МАУ підтвердила, що лайнер був справний і зазнав аварії через потрапляння двох ракет протиракетної оборони іранської сторони.

Згідно із записом, перший ракетний вибух завдав літаку значні пошкодження, але двигуни не відключилися, а пілоти все ще намагалися контролювати політ.

Іран притримується позиції, що авіакатастрофа сталася через "людську помилку" оператора ППО, а не за наказом іранського військового керівництва.

Водночас Україна не погоджується з цією позицією і вимагає від Ірану допуску до розслідування і грошову компенсацію.

Міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань також заявив, що не вірить у людську помилку.