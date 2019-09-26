Рассекречено сообщение разведчика США о разговоре Трамп-Зеленский

Появился текст жалобы разоблачителя из американского разведсообщества: именно он привел к политическому скандалу в США и процессу импичмента Трампа

Вслед за вчерашним обнародованием стенограммы скандального телефонного разговора американского президента Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским Белый дом рассекретил и сообщение информатора из разведки об этой беседе 25 июля 2019 года. Текст от осведомителя показали на CNN.

"Выполняя свой официальный долг, я получил информацию от нескольких чиновников правительства США, что президент Соединенных Штатов использует служебное положение, чтобы вынудить другую страну вмешаться в американские выборы 2020 года. Это вмешательство включает, среди другого, давление на другую страну, чтобы она расследовала деятельность одного из главных внутренних политических соперников президента. Персональный адвокат президента, мистер Рудольф Джулиани, - центральная фигура в этой попытке. Генеральный прокурор Уильям Барр, похоже, также вовлечен", - говорится в сообщении.

Нацразведка США отслеживает все внешние контакты американского лидера и, если сотрудник разведсообщества замечает что-то необычное или подозрительное (в том числе в телефонных разговорах лидера), запускаются "предохранительные" механизмы.

Сообщение обеспокоенного сотрудника разведки о Трампе первым получил генинспектор разведсообщества Майкл Аткинсон. Анонимный разоблачитель предварительно согласился встретиться с законодателями Конгресса, пишет CNN.