Расследование в США: ФБР пришло к работникам компании Касперского

Агенты Федерального бюро расследований одновременно провели беседы на дому у проживающих в США нескольких сотрудников компании Лаборатория Касперского. Какой была тема этих разговоров, не сообщается: в компании подтвердили факт встреч, но в бюро от комментариев отказались, пишет служба Би-би-си.

Американская пресса пока не знает, опрашивали ли сотрудников Касперского по делу о вмешательстве РФ в президентские выборы в США, или же причина была иной.

В прошлом месяце разведка США, докладывая в комитете Сената о расследовании проблем на минувших выборах, отметила, что агенты изучали использование американскими чиновниками софта от Лаборатории Касперского. В Конгрессе обеспокоились тем, что эти программы могли быть использованы Россией для хакерских атак на американские компьютерные системы, а также что компания имеет связи с ФСБ.

Основатель компании Евгений Касперский заявил, что готов прийти в суд и "развеять опасения".

27 июня 2017 года бывший внешнеполитический советник предвыборного штаба Трампа Картер Пейдж подтвердил, что ФБР провело с ним беседу в рамках расследования российского вмешательства в прошлогодние выборы.