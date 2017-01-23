Разведка США изучала наличие у советника Трампа контактов с российскими властями, - WSJ

Майкл Флинн является первым человеком в Белом доме под руководством Трампа, кто подвергся такой проверке

Разведслужбы США изучали наличие у советника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майкла Флинна контактов с российскими властями. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Как сообщается, по словам источников издания, у Флинна есть связи с российскими официальными лицами.

"Майкл Флинн является первым человеком в Белом доме под руководством Трампа, кто подвергся тщательной проверке в рамках расследований Федерального бюро расследований, Центрального разведывательного управления, Агентства по национальной безопасности и Министерства финансов для определения степени контактов российского правительства с людьми, близкими к Трампу", - говорится в сообщении.

Как отмечается, не известно когда началась эта проверка, дала ли она какие- либо результаты и закончилась ли она.

Сообщается, что, в частности, расследуется ряд телефонных звонков, которые Флинн сделал послу России в США Сергею Кисляку 29 декабря, в день, когда администрация Барака Обамы ввела дополнительные санкции против России в ответ на ее предполагаемое вмешательство в выборы в США.

Кроме того, рассматриваются и более ранние беседы между Флинном и российских деятелей.

Вместе с тем, в Белом доме заявляют, что не знают о подобных расследованиях.

"У нас нет абсолютно никакой информации о расследовании, как и оснований для такого расследования", - заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Напомним, ранее сообщалось, что сенаторы собираются заблокировать Трампу возможность снятия санкций с России.