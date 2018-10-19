Разведка США подтвердила гибель Хашогги - Трамп

Президент США напомнил, что не хочет ухудшения отношений Вашингтона с Эр- Риядом.

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по данным американской разведки, саудовский журналист Джамаль Хашогги мертв. Американский президент указал необходимость серьезной реакции на это убийство, однако напомнил, что не желает ухудшения отношений с Саудовской Аравией, передает Reuters.

Трамп выразил доверие донесениям разведки о том, что к убийству журналисту могут быть причастны высшие должностные лица Саудовской Аравии. При этом он подчеркнул, что США должны выяснить обстоятельства гибели Хашогги, и поспешные выводы делать еще рано.

Президент США в очередной раз заявил, что Вашингтон не заинтересован в ухудшении отношений с Эр-Риядом, так как Саудовская Аравия является надежным союзником и торговым партнером Соединенных Штатов.

Журналист издания The Wahigton Post Джамаль Хашогги исчез 2 октября, после того, как вошел в здание консульства Саудовской Аравии в Стамбуле для получения документов о разводе. Невеста Хашогги заявила, что прождала его под консульством 11 часов, но он так и не появился. Саудовские дипломаты, в свою очередь, утверждают, что Хашогги покинул консульство после непродолжительного пребывания там.

9 октября Турция получила разрешение на проведение обыска в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Перед этим президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия обязана доказать свою версию о том, что пропавший журналист покинул здание дипучреждения.

Вскоре турецкая газета Sabah сообщила об идентификации группы из 15 человек, которые прилетели в Турцию из Саудовской Аравии в день исчезновения Хашогги и вскоре вернулись обратно.

Также сообщалось, что власти Турции располагают аудио- и видеодоказательствами того, что пропавшего журналиста пытали, а затем убили на территории консульства.

По данным канала Al Jazeera, Хашогги ввели наркотик и расчленили непосредственно в кабинете консула.

Джамаль Хашогги уехал из Саудовской Аравии в США через полгода после того, как ему запретили публиковать свои материалы, и даже писать в Twitter. Он неоднократно выступал с критикой политики дома Аль-Сауда, однако утверждал, что не является оппозиционером к королевской семье Саудовской Аравии.