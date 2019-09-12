Разведка США заявила о пяти неудачных испытаний ракет с ядерной установкой в РФ

Согласно оценкам разведки США, несмотря на множество неудачных испытаний, российская ракета с так называемым неограниченным радиусом действия "Буревестник" с ядерной установкой будет готова в течение следующих шести лет. Об этом пишет CNBC, передает УНН.

Появление новых, более амбициозных сроков запуска ракеты происходит несмотря на то, что Кремль еще не добился успеха во время многочисленных испытаний ракеты, сообщают источники канала в американской разведке.

Обновленные сроки также появились на фоне таинственного взрыва у северного побережья России, в результате которого погибли пять ученых и возникли опасения, что Москва провела испытания данной ракеты. Согласно оценке разведки США, взрыв 8 августа произошел во время миссии, целью которой было поднять "Буревестник" со дна океана.

"Буревестник", также известный как Skyfall, был протестирован один раз в начале этого года, а до этого оружие испытывалось четыре раза в период с ноября 2017 года по февраль 2018 года, каждый из которых приводил к аварии", - пишет издание со ссылкой на источники.

В разведке США определили, что самый длинный испытательный полет длился чуть более двух минут, а ракета пролетела 22 мили, прежде чем потеряла контроль и потерпела крушение. Самое короткое испытание длилось четыре секунды, ракета пролетела пять миль.

Напомним, в марте 2018 года в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин сообщил, что в России разработана малогабаритная ядерная энергоустановка, которую можно использовать в крылатой ракете, за счет чего та получит практически неограниченную дальность. Как отмечал Путин, ракета будет низколетящей, малозаметной, с непредсказуемой траекторией полета и получит ядерную боевую часть. По результатам голосования на сайте Минобороны России ракета получила название "Буревестник".

А уже в феврале текущего года в РФ сообщили об успешном запуске ядерной энергоустановки ракеты.

Американские эксперты в области ядерных технологий на следующий день заявили, что подозревают, что на полигоне проводили испытание крылатой ракеты "Буревестник".