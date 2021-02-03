Реакція світу на рішення суду про ув'язнення Навального

Суд у Москві у вівторок, 2 лютого, присудив російському опозиційному політику Олексію Навальному реальний строк покарання у справі, вирок за якою був винесений у 2014 році. Тоді суд визнав Навального винним у шахрайстві в особливо великому розмірі у справі "Ів Роше" і засудив до 3,5 року позбавлення волі умовно з випробувальним терміном п'ять років, який згодом подовжили до кінця 2020 року.

У Москві біля суду відбуваються акції протесту. Мітингувальників заарештовує поліція.

Тим часом не забараилася негативна реакція світу на це рішення суду щодо Навального.

Німеччина

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас засудив нинішнє рішення московського суду, назвавши його "жорстким ударом" по праву на свободу і принцип верховенства закону, передає DW. Глава МЗС ФРН нагадав, що у 2017 році цей процес уже критикував як свавільний Європейський суд з прав людини. Маас закликав негайно звільнити політика, про що написав у соціальній мережі Twitter.

Євросоюз

Зі схожою заявою виступив також і верховний представник Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

"Вирок Олексію Навальному суперечить міжнародним зобов'язанням Росії в галузі верховенства права і основних свобод. Це йде врозріз з вердиктом ЄСПЛ, який визнав цю справу свавільною і необґрунтованою", - заявив Боррель.

Велика Британія

Велика Британія також закликала до негайного та безумовного звільнення Навального. Глава МЗС Великої Британії Домінік Рааб до того ж вимагає від Москви звільнення демонстрантів і журналістів, затриманих на акціях протестів у Росії минулими тижнями.

"Сьогоднішній збочений вирок більше спрямований на жертву отруєння, ніж на винних, - наголосив міністр. - Це свідчить, що Росія не виконує найголовніші зобов'язання, покладені на будь-якого відповідального члена міжнародного співтовариства".

Литва

Вирок Навальному "політично мотивований і націлений на знищення опозиції" в Росії, заявили в МЗС Литви. Відомство закликало притягнути до відповідальності порушників прав людини. Євросоюзу необхідно вести діалог з Кремлем тільки мовою санкцій, наголосив офіційний Вільнюс.

США

Глибоку стурбованість рішенням московського суду засудити Навального до реального терміну покарання висловив і держсекретар США Ентоні Блінкен. Росії необхідно дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань, поважаючи рівність перед законом, а також право на свободу вираження думок і мирних зібрань, зазначив Блінкен. Глава Державного департаменту закликав негайно звільнити Навального та інших росіян, затриманих в останні тижні. Вирок Навальному

2 лютого Симоновський суд Москви під час виїзного засідання в Мосміськсуді за клопотанням Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) замінив умовний термін покарання на 3,5 року Олексію Навальному у справі "Ів Роше" на реальний.

Суддя Наталія Рєпнікова визнала політика винним у порушенні зобов'язань за умовним покаранням, накладеним на нього у цій справі. Враховуючи той факт, що Навальний майже рік перебував під домашнім арештом, в колонії він проведе два роки і вісім місяців.

"Суд постановив клопотання ФСВП про заміну умовного терміну Навальному задовольнити. До набрання вироком законної сили обрати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - зачитала рішення суддя.

Раніше під час засідання прокурорка заявила, що Навальний не виправився і демонстративно показує зневагу до законів Росії. Вона просила суд призначити Навальному реальне покарання та направити його в колонію загального режиму. При цьому вона просила зарахувати йому той строк, який він уже відбув у цій справі під домашнім арештом.

Сам Навальний вкотре наголосив, що його реальний строк буде пов'язаний з "емоціями" російського президента.

"До цього часу ви боялися мене посадити. Однак зараз це особиста образа вашого президента Путіна. Тому що він сидить у своєму бункері, нічому не тішиться - ні аквадискотеці, ні цілющим грязям", - зазначив Навальний.