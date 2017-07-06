Речь Трампа в Польше: Путину публично предложено отступать - Ганапольский

Заявления президента США Дональда Трампа в ходе визита в Польшу показывают, что на России, как на партнере, "поставлен крест", написал журналист Матвей Ганапольский в блоге на сайте "Эха Москвы".

Он отметил, что перед встречей со своим российским коллегой Владимиром Путиным Трамп делает все, чтобы "никто не шептался по углам по поводу его позиции по России".

"Видимо, разговор с Путиным действительно будет иметь весьма узкий коридор - Сирия, ИГИЛ (запрещенный в России), возможно, Северная Корея. Возможно, даже Украина. Но если ты публично заявляешь в Польше о дестабилизирующей роли России в Европе и мире, то уже не можешь где-то в темном углу на G20 ударить с Путиным "по-рукам" и слиться в новом любовном экстазе", - написал Ганапольский.

Журналист подчеркнул, что слова о дестабилизирующей роли России сказаны Трампом намеренно и не оставляют сомнений в его позиции, так как "тут он ставит Россию на одну доску с Северной Кореей и Ираном".

"Путину публично предложено отступать. Но царь России не привык отступать под нажимом, следовательно, уже сейчас смело можно предположить, что любви не будет, а будут общие слова каких-то "совместных усилиях", которые так и не будут осуществлены. Речи Трампа в Польше показывают, что на России, как на партнере, поставлен крест - думается, что он первый президент на нашей памяти, который в России просто не нуждается и не боится ни ее ракет, ни ее влияния. В польских выступлениях Трамп говорит об Америке, как о сильнейшей стране в мире, а о Европе - как о вернейшем союзнике - экономическом и военном. Если бы эти слова заочно были бы обращены к Путину, то это было бы совсем неплохо, это был бы призыв договариваться. Но эти слова адресованы миру, Трамп, произнося их, вообще Россию не держит в уме", - добавил Ганапольский.

Он подчеркнул, что, возможно, Трамп и рад бы был сотрудничать с РФ, но нет тех сфер, в которых Россия могла бы выступить достойным партнером.

"Из этих сфер осталась одна - та самая дестабилизация, поддержка отвратительных режимов и злобная агрессия в адрес соседей. Больше нет полян для совместной игры. Нынешняя Россия может поразить сейчас только территорией, но территория сейчас никому не нужна, а нужны технологии", - отметил журналист.

Ганапольский подчеркнул, что "Трамп троллит Путина, возможно, сам того не замечая".

"И объявленная в Польше стратегия США как нового и самого крупного поставщика энергоносителей - это удар Путину прямо в сердце, ибо единственный козырь, который удерживал европейские страны вокруг российской трубы, бьется поставками американского газа, которые разворачиваются в Европе", - отметил он.

По словам Ганапольского, это "пахнет невообразимым падением" доходов России.

"И тут история действительно повторяется в виде фарса - если СССР пал, во многом, в результате заговора США с арабами по снижению цены на нефть, то теперь нет никакого заговора, просто Америка походя и ненатужно уничтожает путинскую модель хозяйствования, которая за семнадцать лет так и осталась сидеть на нефтяной и газовой игле", - добавил он.

6 июля президент США Дональд Трамп прибыл в Варшаву, где встретился с президентом Польши Анджеем Дудой.

В своей речи в ходе совместной пресс-конференции с Дудой Трамп заявил, что США работают с Польшей и отвечают на дестабилизирующее поведение России. Он отметил, что контракт на поставки газа в Польшу можно заключить "в следующие 15 минут".

Помимо этого, в ходе визита американский лидер подчеркнул, что мощь НАТО беспрецедентна для противников Альянса, и призвал Россию прекратить дестабилизировать Украину.