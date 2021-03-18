Регулятор ЄС визнав вакцину AstraZeneca "безпечною та ефективною"

Експертний комітет із безпечності препаратів Європейського агентства з лікарських засобів під час оцінки інформації про ускладнення у щеплених вакциною AstraZeneca проти коронавірусу не знайшов однозначного зв'язку між випадками тромбозу та застосуванням препарату.

Про це заявила глава європейського медичного регулятора Емер Кук.

"Комітет дійшов чіткого наукового висновку: це безпечна й ефективна вакцина... Комітет також дійшов висновку, що вакцина не пов'язана з ризиком утворення тромбів і проблем із зсіданням крові", - цитує Емер Кук агентство "Інтерфакс-Україна".

При цьому Кук зазначила, що, втім, цілком відкидати версію про взаємозв'язок утворення тромбів із вакцинацією цим препаратом усе-таки не можна. Вона пояснила, що експерти виявили вкрай нечисленні випадки, в яких немає повної упевненості, яка причина тромбів.

Кук також сказала, що країни ЄС самі можуть ухвалювати рішення, чи застосовувати вакцину. Вона наголосила, що при вакцинації великої кількості людей завжди виникають випадки, пов'язані з виникненням яких-небудь проблем.

За словами глави регулятора, рекомендації полягають у тому, щоб підвищити обізнаність серед тих, хто проходить вакцинацію цим препаратом, про можливі побічні ефекти.

"Дуже важливо, щоб за всіма випадками побічних ефектів ретельно стежили і про них повідомляли, щоб ми могли оцінити їх і, в разі необхідності, оновити інформацію", - додала вона.

Нагадаємо, що з кінця минулого тижня країни Європи почали зупиняти використання вакцини AstraZeneca після того, як у деяких людей після щеплення цим препаратом утворилися тромби.

Вакцина AstraZeneca - поки що єдина доступна вакцина проти коронавірусу в Україні.

Президент Володимир Зеленський, який отримав щеплення цією вакциною, не бачить підстав для обмеження використання препарату від AstraZeneca. Президент сказав, що в Україні зробили щеплення вакциною AstraZeneca близько 90 тисяч людей і ніхто з них не вмер.