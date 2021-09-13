Регулятор в Німеччині отримав запит на сертифікацію "Північного потоку - 2"

Німецький національний регулятор - Федеральне агентство по мережах (Bundesnetzagentur) - отримав від компанії Nord Stream 2 AG, яка займатиметься експлуатацією газопроводу "Північний потік - 2", документи на її сертифікацію в якості незалежного оператора транспортної системи. Про це пише УНН з посиланням на DW.

Таким чином, у розпорядженні Федерального агентства по мережах є чотири місяці, щоб підготувати проект рішення і представити його в Європейську комісію ", - додав він.

Термін відраховується з 8 вересня.

"Газпром" повідомив, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" було повністю завершено вранці 10 вересня.

Раніше "Північний потік-2" наблизився до початку експлуатації, коли його власник заявив, що остання труба другої нитки була зварена і повинна бути опущена на морське дно. Наступним кроком буде з'єднання данської і німецької ділянок до початку пуско-налагоджувальних робіт.

Оператору також необхідний попередній дозвіл німецького регулятора, який в даний час розглядає заявку Nord Stream 2 на отримання статусу незалежного оператора системи передачі.

Спочатку передбачалося, що в 2019 році "Північний потік-2" буде запущений в експлуатацію. "Північний потік-2" неодноразово затримувався, і США пригрозили покарати компанії, які беруть участь в його будівництві. Перспективи завершення будівництва змінилися після того, як в травні президент Джо Байден вирішив відмовитися від деяких санкцій, а потім уклав угоду з Німеччиною, в якій попередив "про відплату", якщо Росія спробує використовувати енергію в якості зброї проти України.



