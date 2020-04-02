Рекордна смертність від коронавірусу у США - понад 1000 за добу

Загальна кількість померлих від Covid-19 у США загиблих перевищила п'ять тисяч осіб. За минулу добу в США 1049 осіб померли від коронавірусу Covid- 19.

Про це свідчать дані порталу Worldometers, пише Главком.

Загальна кількість загиблих перевищила п'ять тисяч осіб. Також за останню добу в США зафіксовано понад 26 тисяч нових випадків зараження коронавірусом Covid-19. Варто зазначити, що понад вісім тисяч осіб вже вилікувалися від коронавірусу.

Як інформує РБК Україна, лише у штаті Нью-Йорк коронавірусом заразилися майже 84 тис. жителів. Про це в ефірі CNN заявив губернатор штату Ендрю Куомо.

За його словами, за останню добу в штаті було зафіксовано 7917 випадків зараження. Загальна кількість інфікованих на даних момент досягла 83 тис. 712 осіб. Для прикладу, в Китаї, з початку спалаху коронавірусу, було зафіксовано трохи більше 82 тис. випадків зараження.

Також Куомо повідомив про постійне зростання смертей від інфекції. З учорашнього дня від вірусу помер 391 житель штату. Загальна кількість смертельних випадків від COVID-19 в регіоні наближається до двох тисяч, додав Куомо. За його словами, пік захворювання коронавірусом в штаті досягне максимуму в кінці квітня.

Раніше повідомлялося, що кожні 17 хвилин від коронавірусу в Нью-Йорку помирає людина.

Президент США Дональд Трамп напередодні також спрогнозував "дуже важкі" два тижні для США.

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що один із чиновників Держдепартаменту помер від коронавірусу Covid-19.

Зазначимо, що кількість інфікованих коронавірусом у світі наближається до мільйона. Згідно з останніми даними, у світі, станом на ранок 2 квітня, зафіксовано понад 935 тис. випадків зараження новим коронавірусом, понад 47 тис. тих, що заразилися, померли. Натомість, близько 194 тис. хворих видужали.