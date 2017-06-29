Решение ЕС о продлении санкций против России вступило в силу

Решение Европейского Союза о продлении секторальных санкций против путинской России вступило в силу. Соответствующее заявление опубликовано в официальном журнале ЕС.

28 июня 2017 года Евросоюз единогласно формализовал в письменной форме продление секторальных санкций против РФ до 31 января 2018 года. Таким образом Европа реагирует в ответ на действия России по дестабилизации ситуации в Украине и невыполнение Минских соглашений.

Санкции направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также сферу товаров двойного назначения.

7 марта 2014 года США ввели первый ограничительный список высокопоставленных российских и украинских политиков, которым запрещается въезд на территорию США, а их финансы и имущество блокируются в случае нахождения в американской юрисдикции.

Санкции ввела 41 страна: члены ЕС, США, Канада, Япония, Норвегия, Швейцария, Австралия, Новая Зеландия, Украины, а также Парламентская ассамблея Совета Европы и неформально Китай. Целью санкций является прекращение финансирования, вооружения и снабжения Россией террористов на восток Украины.

Предполагалось, что санкции будут вводиться поэтапно: первый этап - ограничение сотрудничества; второй - ограничения на поставки отдельных видов технологий; третий - секторальные санкции, направленные против отдельных секторов экономики РФ.