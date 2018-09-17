Решение об автокефалии для Украинской церкви ожидается 9-11 октября, - Филарет

Вселенский патриархат может принять решение о предоставлении автокефалии Украинской поместной церкви на синоде 9-11 октября. Об этом в интервью РБК- Украина рассказал предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет.

В частности, Филарет отметил, что экзархи Вселенского патриархата архиепископ Даниил и епископ Илларион в рамках подготовки Собору Украинской церкви проведут встречи со всеми сторонами, которые обращались к патриарху Варфоломею с просьбой о томосе.

"Но Собор состоится не раньше, чем пройдет синод Константинопольской церкви, который рассмотрит вопрос автокефалии и примет решение о предоставлении томоса. Ближайшая сессия синода ожидается 9-11 октября", - подчеркнул Филарет.

Он уточнил, что сначала Вселенский патриарх примет решение о предоставлении томоса, после этого в Украине созовут Собор, на котором будет зафиксировано объединение в единую поместную автокефальную православную церковь. Также будет избран предстоятель этой церкви.

"Наша церковь (УПЦ Киевского патриархата, - ред.) будет играть ведущую роль, но и две другие церкви, которые участвуют в Соборе, должны иметь свое достоинство", - отметил Филарет.

Он также добавил, что октябрьский синод Константинопольской церкви "обязательно будет решать этот вопрос".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что США поддержат положительное решение Константинополя о предоставлении томоса об автокефалии.

На прошлой неделе синод Русской православной церкви решил прекратить участие в работе структур под председательством Константинопольского патриархата в связи с подготовкой автокефалии Украине.