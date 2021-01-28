Республіканська партія масово втрачає виборців після штурму Капітолію - The Hill

Кількість виборців, офіційно зареєстрованих в Республіканській партії США, почала стрімко зменшуватися - з початку року на десятки тисяч.

Про це повідомляє в середу американське видання The Hill із посиланням на офіційні дані, що надходять з окремих штатів США, передає Укрінформ.

"Понад 30 тисяч виборців, які були зареєстровані як члени Республіканської партії, змінили свою партійну реєстрацію - через кілька тижнів після того, як натовп прихильників Трампа атакував Капітолій",- зазначається в публікації.

Як нагадує видання, це призвело до оголошення імпічменту попередньому президенту-республіканцю Дональду Трампу зі звинуваченнями в підбурюванні до заколоту.

Масова хвиля "дезертирства" усередині Республіканської партії в такій кількості стала безпрецедентним результатом, що може спричинити великі проблеми для політичної сили. Республіканці й так зазнали поразки після того, як втратили і Білий дім, і більшість у Сенаті на останніх виборах.

Водночас зазначається, що показник 30 тисяч може бути вершиною айсбергу, оскільки лише кілька штатів у США щотижня публікують статистику про реєстрацію виборців.

Як повідомлялося раніше, зміна політичних уподобань серед виборців обох партій у США не є чимось нечуваним. Однак офіційні дані свідчать, що за перші тижні нинішнього року набагато більше республіканців змінили реєстрацію виборців, ніж демократи.