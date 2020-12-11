Республіканці в Конгресі хочуть скасувати результати в ключових штатах, де переміг Байден

Більшість республіканців у Палаті представників США оголосили про свою незгоду з результатами виборів президента, на яких за підрахунками переміг демократ Джо Байден. 106 із 196 членів фракції підписали заяву на підтримку судового позову в Техасі, що вимагає скасувати результати голосування в ключових штатах.

Про це повідомляє Business Insider.

Дональд Трамп програв Джо Байдену з розривом у 7 мільйонів народних голосів, і завдяки перемозі в ключових штатах демократ набрав приголомшливі 306 голосів колегії виборців.

Проте генпрокурор Техасу Кен Пакстон вимагає від Верховного суду скасувати результати в Пенсильванії, Вісконсін, Мічіган і Джорджія, де перемогу як за кількістю голосів громадян, так і за голосами колегії виборців отримав Байден.

Генпрокурор пропонує замінити результати народного волевиявлення голосуванням виборців, яких призначать республіканські легіслатури цих штатів. Більшість республіканської фракції в Конгресі підтримала таку стратегію.

"Вибори 2020 року були пронизані безпрецедентною кількістю серйозних обвинувачень у фальсифікаціях та порушеннях. Національні опитування демонструють, що велика кількість американців мають серйозні сумніви не лише щодо результатів цих президентських виборів, але й щодо майбутньої надійності нашої виборчої системи як такої", - йдеться в їхній заяві.

Зазначається, що судовий процес навряд чи буде успішним для позивачів, оскільки конституція США не передбачає можливості одних штатів втручатися у виборчу систему інших. Проте це демонструє готовність більшості республіканських конгресменів пожертвувати демократичними засадами заради партійної вигоди.

Ані адвокати Трампа, ані Міністерство юстиції, ані місцеві чиновники не знайшли доказів фальсифікації, а судовий позов генпрокурора Техасу та заява конгресменів фактично повторюють безпідставні конспірологічні теорії щодо "крадіжки виборів".

Меншість обраних республіканців у Палаті представників та в Сенаті все ж визнає результати виборів та називає заяву на підтримку позову до Верховного суду "небезпечним порушенням федералізму".

7 листопада телеканали CNN, NBC, Fox News та агентство Associated Press повідомили про перемогу Джо Байдена на виборах за результатами підрахунку голосів. Його вже привітали деякі світові лідери, зокрема й президент України Володимир Зеленський.

Дональд Трамп погодився розпочати передачу влади обраному президенту Джо Байдену, хоча результатів виборів він не визнає. До цього він заявляв про масові фальсифікації, "крадіжку виборів" тощо, а його адвокати озвучували конспірологічні теорії щодо того, чому переможцем став Байден. За їхніми словами, цьому посприяли комуністи та Джордж Сорос.

Трамп має кілька перспектив для діяльності після президентства. Він планує писати мемуари, думає про заснування свого медіа та бажає балотуватися на виборах 2024 року, якщо його син і дочка не стануть популярнішими.

За версією видання Politico, Дональд Трамп після складання повноважень більше не повернеться до великої політики та не буде балотуватися на наступних виборах з низки об'єктивних обставин.

Бабель

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