Республиканцы единогласно поддержали Фийона на выборах президента Франции

На экстренном заседании руководства французской консервативной партии Республиканцы единогласно поддержали кандидатуру Франсуа Фийона на выборах президента Франции, сообщил представитель партии Жерара Ларше.

Как передает Reuters, это сообщение также подтвердил лидер Республиканцев Бернар Аккуайе. По его словам, партия объединилась и вновь запускает кампанию Фийона.

Напомним, что накануне кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон получил вызов от прокуратуры для дачи объяснений следователем по делу о фиктивном трудоустройстве супруги Фийона.

Согласно данным французских СМИ, жена Фийона подозревается в незаконном присвоении денег из парламентских фондов, за времена своего пребывания на посту советника политика. Супруге Фийона якобы выплатили 831 400 евро в течение 15 лет. Сам политик отрицает обвинения в фиктивном трудоустройстве жены.

Ранее Фийон заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов президента в случае, если станет фигурантом расследования против своей жены.