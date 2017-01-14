"Республиканцы" официально выдвинули Фийона кандидатом в президенты Франции

Экс-премьер-министр Франции Франсуа Фийон официально выдвинут кандидатом в президенты Франции от партии "Республиканцы". Об этом сообщает RFI.

Выступая перед Национальным советом партии "Республиканцы" Фийон завил, что не намерен ничего менять в объявленной предвыборной программе. Также он подчеркнул, что не поддастся ни на какие "запугивания", в том числе и со стороны собственного лагеря.

Во время своего выступления Фийон заявил, что в случае победы на президентских выборах, несмотря на призывы Германии к солидарности, не согласится принять большее количество беженцев, чем Франция принимает в настоящее время.

Как сообщалось, в ноябре 2016 Франсуа Фийон одержал победу во втором туре праймериз правой партии "Республиканцы".

Выборы президента Франции состоятся в апреле 2017 года, второй тур назначен на май.