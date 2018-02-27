Reuters: Ким Чен Ын и Ким Чен Ир имели бразильские паспорта

Агентство Reuters опубликовало сканы двух паспортов Бразилии, которые, согласно источникам агентства, принадлежали нынешнему лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну и его отцу — прежнему руководителю страны Ким Чен Иру. Люди, изображенные на фотографиях в документах, действительно похожи на лидеров КНДР. Правда, имена в бразильских паспортах совсем другие. Человека, похожего на Ким Чен Ира зовут Йонг Чой, а человека, похожего на Ким Чен Ына — Джозеф Пваг. Место рождения в обоих паспортах было отмечено одно — Сан Паулу, а даты рождения близки, хотя и не соответствуют датам рождения северокорейских лидеров. Кроме того в документах совпадали место выдачи — посольство Бразилии в Праге и дата выдачи — 26 февраля1996 года. Учитывая, что срок действия паспорта — 10 лет, оба документа уже недействительны.

То, что документы подлинные, и действительно принадлежали лидерам КНДР, Reuters подтвердили пять «высокопоставленных источников в сфере безопасности из стран Западной Европы». Один из европейских собеседников агентства заявил, что проверка фотографий с помощью технологии распознавания лиц дала положительный результат: «Йонг Чой» и «Джозеф Пваг» — на самом деле Ким Чен Ир и Ким Чен Ын. МИД Северной Кореи ожидаемо отказался комментировать новость, однако МИД Бразилии ответил, что эта информация расследуется. При этом анонимный источник в Бразилии дал более развернутый ответ: паспорта могли быть использованы для получения виз других стран. Четыре других европейских собеседника Reuters подтверждают — на эти паспорта пытались получить визы «как минимум двух западных стран». Однако были ли эти запросы одобрены, неизвестно.

Подозрения о том, что у северокорейских лидеров есть паспорта Бразилии, уже появлялись в прессе. В 2011 году японская газета «Ёмиури Симбун» сообщала, что будучи еще семи- или девятилетним ребенком (точный год рождения лидера КНДР неизвестен) он в 1991 году посещал Японию по бразильскому паспорту.