Reuters сообщило о миллионных прибылях экс-жены Путина на сдаче в аренду недвижимости

Организация Центр развития межличностных коммуникаций, который связывают с бывшей супругой президента РФ Людмилой Путиной, может зарабатывать на аренде недвижимости более 3 миллионов долларов в год.

Об этом говорится в журналистском расследовании агентства Reuters.

Центр экс-жены Владимира Путина сдает в аренду помещения в так называемом доме Волконского в Москве. Одним из арендаторов выступает российский банк ВТБ и платит ежегодно 2 миллиона долларов, пишет агентство со ссылкой на данные тендеров. Также помещение в здании арендует и российский "Сбербанк".

Аналитики международной компании Knight Frank, занимающихся недвижимостью, подсчитали, что каждый год здание может приносить прибыль от аренды в 3,18 млн долларов.

Поступают денежные средства на счет компании "Мередиан", которая на 99% принадлежит другой компании "Интерьерсервис", владелицей которой с 2015 года является экс-жена Путина.

Напомним, ранее российские блогеры выяснили, что бывшая жена российского президента Людмила Путина, которая сменила после развода фамилию, имеет активную страничку в соцсети, а среди ее друзей есть ее вероятный муж Артур Очеретный. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался прокомментировать журналистам информацию, распространенную в СМИ, об экс- жене российского президента, которая якобы вторично вышла замуж.

Впоследствии "Медуза" со ссылкой на расследование Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) сообщила, что возможный муж экс-жены президента РФ Людмилы Путиной является владельцем элитной виллы на побережье Франции стоимостью около 7 миллионов евро.

Ольга Кравец для "Медузы"

По материалам Reuters