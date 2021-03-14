Reuters сообщило о провальных попытках Вашингтона связаться с КНДР

Соединенные Штаты пытаются наладить связь с Северной Кореей для обсуждения ядерной программы КНДР.

Администрация Байдена с середины февраля не может связаться с Пхеньяном по разным дипломатическим каналам. Об этом в субботу, 13 марта, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник из администрации президента Джо Байдена.

По словам источника, Белый дом предпринимал попытки связаться с Пхеньяном по нескольким дипломатическим каналам, в том числе и в Нью-Йорке, с середины февраля. Однако руководство Северной Кореи проигнорировало их.

"На сегодняшний день мы не получили ответа из Пхеньяна", - сказал собеседник агентства.

Молчание Пхеньяна добавляет озабоченности, в том числе, и в свете предстоящего на следующей неделе визита госсекретаря Штатов Энтони Блинкена и главы Пентагона Остина Ллойда в Южную Корею, а также Японию.

Известно, что ближайшие недели Вашингтон намерен утвердить основные аспекты взаимодействия с Пхеньяном. Как уточнил собеседник агентства, активный диалог между США и Северной Кореей, по всей видимости, не велся уже больше года.