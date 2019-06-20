Резкий "вооруженный" ответ Трампа Путину на Украине (Washington Post, США)

Президент Трамп в своем личном общении с президентом России Владимиром Путиным часто производит впечатление человека, оторванного от реальности и вынашивающего бредовые идеи. Но в том, что касается политики Трампа в отношении России, все как раз наоборот. Более того, по отношению к Путину Трамп гораздо жестче, чем был президент Барак Обама.

Очередным доказательством этого стало то, что во вторник США выделили 250 миллионов долларов в качестве военной помощи украинской армии и спецслужбам. С учетом новых поставок общая сумма, выделенная Соединенными Штатами для оказания Украине военной поддержки с 2014 года, составляет 1,5 миллиарда долларов.

И эти поставки включают в себя средства, явно предназначенные для сдерживания и подавления российской агрессии. К ним относятся "снайперские винтовки, реактивные противотанковые гранатометы и противотанковые радары", а также "средства обнаружения радиоэлектронного оружия". Эти системы помогут украинской армии противодействовать российским боевым силам в основных областях, в которых те отличаются высоким профессионализмом. Особенное значение имеет радиоэлектронное подавление.

Решение выделить 250 миллионов долларов, в частности, предполагает увеличение "поддержки военно-морского флота Украины и морской пехоты". Это является ответом на эскалацию российской агрессии в отношении морского суверенитета Украины. Кроме того, Пентагон получает возможность с помощью непрямого использования летальных вооружений выступить против участившихся случаев преследования кораблей ВМС США со стороны России.

Так что, как я уже сказал, Трампу следовало бы гораздо более скептически оценивать свои личные отношения с Путиным. Но политика Трампа безупречна - она пропорциональна, хорошо продумана и соответствует нашим лучшим идеалам.

Том Роган