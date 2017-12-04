РФ и Китай создают космическое оружие - Пентагон

Россия и Китай разрабатывают оружие, способное поражать цели в космосе, в частности американские спутники, заявил генерал, руководитель стратегического командования Вооруженных сил США Джон Хайтен, передает CNN.

"Они создавали оружие для управления с земли в космосе, тестировали его", - рассказал он.

По словам генерала, это как оружие, создающие помехи, так и лазерное оружие.

Хайтен утверждает, что Россия и Китай создают такое оружие для того, чтобы "бросить вызов США и их союзникам, изменить баланс сил в мире".

"Мы не можем этого допустить", - подчеркнул он.

Представитель Пентагона отметил, спутники - один из важнейших космических активов, так как благодаря им, функционирует система предупреждения ядерных ударов.