РФ и Турция согласовали план перемирия в Сирии

Российская Федерация и Турция согласовали план всеобъемлющего перемирия, который будет представлен сторонам конфликта в Сирии. Об этом сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на источники.

Так, вслед за договоренностями о перемирии в восточных районах Алеппо и последующей эвакуацией населения и бойцов оппозиции Анкара и Москва пришли к соглашению по плану, предполагающего распространение режима перемирия на всю территорию Сирии.

План будет представлен участникам конфликта.

Отмечается, что действие договоренности охватит все районы, где идут бои между оппозиционными группировками и силами режима Асада и его наемниками.

В частности, в рамках договоренности РФ и Турции сторонам конфликта будет предложено прекратить боевые действия с 00:00 29 декабря. При этом договоренность о перемирии не распространяется на террористические организации.

Указывается, что в случае успеха соглашения о перемирии режим Асада и оппозиция при содействии Турции и России начнут в Астане обсуждения политического урегулирования конфликта. Москва и Анкара выступят гарантами урегулирования.

Напомним, ранее сообщалось, что министры иностранных дел Турции, Ирана и России подтвердили намерение принять участие в переговорах по урегулированию сирийского конфликта.