РФ може використовувати "Північний потік-2" як важіль тиску на Україну, - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що Росія може використовувати газогін "Північний потік-2" як енергетичну зброю і важіль тиску на Україну

Такі застереження Блінкен озвучив на зустрічі з міністром закордонних справ ФРН Гайко Маасом, повідомляє DW.

"Наша мета - забезпечити, щоб Росія не використовувала енергетику як засіб примусу, як зброю проти України чи когось іншого в Європі", - заявив Блінкен.

Він також наголосив на тому, що США продовжує розглядати газопровід, який прокладають дном Балтійського моря, як виключно геополітичний проєкт Росії. На його думку, такий проєкт загрожує не лише безпеці України, а й енергетичній безпеці усієї Європи. Блінкен також додав, що адміністрація президента Сполучених Штатів працює над тим, аби звести ризики від "Північного потоку-2" для України до мінімуму.

"Фірми, залучені до будівництва газогону, ризикують отримати санкції США. Цей трубопровід розділяє Європу і піддає Україну та центральну Європу російським маніпуляціям і примусу. Це суперечить власним цілям Європи, щодо енергетичної безпеки"

На додачу, держсекретар США запевнив, що Сполучені Штати та Німеччина будуть і надалі підтримувати Україну і разом протистояти "небезпечним та провокаційним діям" Москви.

Його німецький колега, очільник МЗС Німеччини Гайко Маас, зазначив, що федеральний уряд Німеччини докладає зусиль, аби вирішити суперечки зі Сполученими Штатами щодо газопроводу вже до серпня цього року. Маас заявив, що метою є досягнення результатів та рішення, "які може підтримати Вашингтон".

Окрім цього, він анонсував, що питання порозуміння із США щодо "Північного потоку-2", підніматиметься під час зустрічі канцлерки Анґели Меркель з американським президентом Джо Байденом, яка має відбутися у Вашингтоні наступного місяця.

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