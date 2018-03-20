РФ начала военные учения в оккупированном Крыму

Вооруженные силы РФ начали широкомасштабные военные учения в оккупированном Крыму и в двух сепратистских регионах Грузии - Абхазии и Южной Осетии.

Как сообщает "Радио Свобода", к учениям привлечены около 8 тысяч военнослужащих, артиллерийские системы, ракетные установки и другие виды оружия.

Учения начались 19 марта, на следующий день после голосования в России, по итогам которого президент Владимир Путин обеспечил себе новый шестилетний срок в должности.

С начала аннексии Крыма в марта 2014 РФ провела много совместных учений расположенных на оккупированном полуострове подразделений совместно с войсками Южного военного округа.

Южная Осетия и Абхазия объявили о независимости после российско-грузинской войны 2008 года. Независимость Южной Осетии признали лишь Россия, Никарагуа, Венесуэла, Науру и Тувалу.