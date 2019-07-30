РФ направила ноту в МИД Украины из-за ареста танкера NEYMA

В посольстве России заявили, что следят за ситуацией и ждут публикации полного текста судебного определения об аресте судна.

Россияне отреагировали на арест танкера, который блокировал Керченский пролив в прошлом году ╘ 24tv.ua

Генеральное консульство РФ в Одессе направило дипломатическую ноту в Министерство иностранных дел Украины в связи с арестом российского танкера NEYMA, который блокировал Керченский пролив в ноябре прошлого года, передает "Интерфакс-Украина". В российском дипломатическом представительстве сообщили информагентству, что ответа от украинской стороны еще не получили.

В свою очередь, в посольстве РФ заявили, что внимательно следят за ситуацией и ожидают обнародования полного тектса судебного определения об аресте судна.

"Суд санкционировал применение меры пресечения в виде ареста имущества в отношении самого судна, а также имущества и документов, изъятых во время проведенного на борту обыска. Посольство продолжает следить за ситуацией, в частности ждет публикации полного текста определения, после чего станет возможным дать оценки доводам украинской стороны", - сообщили в российском посольстве.

Напомним, 25 июля СБУ совместно с военной прокуратурой задержали российский танкер NEYMA. 24 июля в порт Измаил в Одесской области под флагом РФ зашел танкер NIKA SPIRIT. По данным международной информационной системы EQUASIS он был идентифицирован как уже известный танкер NEYMA, который российские оккупанты использовали для перекрытия Керченского пролива и блокировки прохождения украинский корабельной группы через него в ноябре 2018 года.

Экипаж судна освободили в день задержания, и он смог вернуться в Россию. В СБУ объяснили, что эти моряки не причастны к акту агрессии против Украины. 29 июля Приморский районный суд Одессы арестовал танкер и документы, изъятые в ходе обыска судна.

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, которым обязал РФ освободить два катера, рейдовый буксир ВМС Украины и 24 украинских моряков, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. Решение поддержали 19 судей, российский судья голосовал "против".

Россия отчиталась трибуналу о выполнении требования, но украинцев до сих пор удерживают в СИЗО "Лефортово" (Москва), РФ продолжает манипулировать собственным пониманием решения. 17 июля Лефортовский суд Москвы продлил срок содержания под стражей всем 24 морякам еще на три месяца.