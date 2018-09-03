РФ не выйдет из минского процесса из-за смерти Захарченко, - Песков

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что убийство Захарченко не приведет к выходу России из минского процесса.

Об этом сообщило информационное агентство "Интерфакс-Украина".

"После произошедшего террористического акта (убийства главаря "ДНР" Александра Захарченко, - ред.) очень сложно о чем-то говорить с украинской стороной. Но еще раз повторяю, это не означает, что Россия выходит из Минского процесса", - цитирует Пескова агентство.

2 сентября в оккупированном Донецке состоялись похороны главаря террористической организации "ДНР" Александра Захарченко.

1 сентбря Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что после смерти главаря "ДНР" Александра Захарченко о встрече "нормандской четверки" сейчас не может идти речь.

31 августа в центре оккупированного Донецка в результате взрыва в кафе "Сепар" погиб главарь террористической организации "ДНР" Александр Захарченко.