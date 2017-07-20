РФ отвечает угрозами на решение Польши снести советские памятники

В России грозят разорвать экономические отношения с Польшей из-за законопроекта о сносе советских и националистических памятников.

Соответствующее заявление сделал первый зампред комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич, передает "РИА Новости".

По его словам, Россия должна принять жесткие меры в ответ на решение Польши о сносе памятников советским военным.

В частности, он предлагает разорвать экономические связи с Польшей, а также запретить въезд в РФ польским депутатам и официальным лицам, поддержавшим принятие этого закона.

Здесь нужно очень жестко действовать, без всякого сомнения. Жесткий подход необходим и к депутатам, и к официальным лицам на государственном уровне, их въезд к нам должен быть запрещен. Здесь бояться не надо, все экономические связи надо разрывать, - заявил Клинцевич.

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что "оскорблены" таким решением Польши.

Польские власти хорошо понимают, насколько тяжелое оскорбление они наносят российскому народу и народам стран, в прошлом входивших в состав СССР. Тем не менее, в Варшаве сознательно идут на эту возмутительную провокацию. Разумеется, она не останется без последствий, - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о сносе советских памятников 17 июля.

В Польше насчитывается около 50 таких объектов, подлежащих сносу.

Согласно закону, сносу не подлежат монументы, расположенные на кладбищах или территории других захоронений, а также памятники, не выставленные на всеобщее обозрение, или демонстрируемые в научных целях или как произведения искусства. Также под запретом снос объектов, внесенных в реестр памятников архитектуры.

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