РФ проведе у Білорусі спільні військові навчання: названо приблизну дату

У Білорусі у 2022 році відбудуться військові навчання, які проводитимуться спільно з Росією. Вони заплановані на початок року.

Про це йшлося під час зустрічі у Санкт-Петербурзі між лідером країни- агресора Володимиром Путіним та нелегітимним білоруським президентом Олександром Лукашенком, яка відбулася 29 грудня. Частину їхньої розмови наводить "Белта" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Лукашенко зазначив, що давно просив Путіна не зупинятися у співпраці у сфері оборони.

"Я звернувся до вас, щоб ми продовжили створення центрів навчання наших хлопців, передусім новим зразкам військової техніки, яку ми в Росії закуповуємо", - сказав нелегітимний президент Білорусі.

Також Лукашенко додав, що спільні навчання "підуть на користь білорусько- російським відносинам".

Зі свого боку Путін уточнив, що навчання відбудуться на початку року - ймовірно, у березні-лютому.

У вересні Росія та Білорусь вже проводили спільні військові навчання "Захід-2021". Тоді секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов наголошував, що такі маневри завжди є викликом для нашої країни.