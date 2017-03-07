РФ сегодня представит свои аргументы по иску Украины в суде ООН

Российская Федерация во вторник представит свои аргументы во время слушаний в рамках иска Украины против России в Международном суде ООН в Гааге, передает УНН.Украина просит применения мер по делу. В соответствующем запросе Украина просит суд обязать РФ прекратить нарушения международного права.

В частности, Украина обращается в суд с ходатайством обязать РФ обеспечить эффективный контроль за своей границей, прекратить поставки оружия в Украину, остановить поддержку незаконных вооруженных формирований, которые наносят ущерб гражданскому населению Украины, а также воздержаться от любых дальнейших актов этнической дискриминации в оккупированном Крыму.

Ожидается, что слушания о применении временных мер продлятся четыре дня. Украина представила аргументы в понедельник, 6 марта, и представит их еще в среду, 8 марта.

Российская Федерация представит свои аргументы во вторник, 7 марта, и в четверг, 9 марта.

Представитель Украины в суде, заместитель главы МИД Е.Зеркаль заявила, что есть все основания считать, что суд в Гааге удовлетворит иск Украины против РФ.

Напомним, 6 марта Международный суд ООН в Гааге начал предварительные слушания по иску Украины к РФ, представленному МИД Украины 16 января 2017 г.

Как сообщал УНН, 16 января Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения РФ к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Также напомним, в МИД России заявили, что РФ намерена использовать доступные средства правовой защиты в связи с иском Украины в Международный суд ООН.