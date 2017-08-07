РФ сняла ограничение в 90 дней на пребывание жителей ОРДЛО внутри страны

В России отменили ограничение на время пребывания для тех, кто приехал с территорий Украины, подконтрольных боевикам "ЛДНР". Об этом говорится на официальном сайте председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константина Затулина.

По словам депутата, в миграционные органы РФ было разослано указание МВД на месте продлевать жителям ОРДЛО миграционный учет.

"В результате настойчивых обращений...в Главное управление по вопросам миграции МВД России от руководства данного ведомства получена информация о том, что всем миграционным органам на местах разослано дополнительное указание не распространять на граждан Украины, прибывших с территории "ЛНР/ДНР" правило миграционного учета. Таким образом, для них сохраняется возможность продлять миграционный учет", - сообщил Затулин.

Отметим, что сегодня для большинства иностранцев, которым можно приезжать в Россию без визы, установлено ограничение срока пребывания в РФ - не более 90 дней подряд.

Напомним, что 18 февраля Российская Федерация признала действительными удостоверяющие личность документы, выданные так называемыми властями "ДНР" и "ЛНР". На основании документов, выданных в непризнанных республиках, разрешается въезд в Россию.