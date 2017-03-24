РФ сосредотачивает возле украинской границы десятки современных танков, - Reuters

Российская Федерация сосредотачивает возле украинской границы десятки современных танков. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Сообщается, что десятки российских танков развернуты рядом с украинской границей.

"Источник Reuters видел десятки современных танков, прибывших на железнодорожную станцию в село Покровское в южной части Ростовской области", - отмечает агентство.

Напомним, в России привели в полную боевую готовность все подразделения Росгвардии на Северном Кавказе. Об этом заявил замглавы Северо-Кавказского округа войск Росгвардии Николай Долонин.

По его словам, нападавшие в Наурском районе чеченские боевики планировали захватить оружие у российских военных. В то же время, как отметил глава Росгвардии Виктор Золотов, погибшие военнослужащие предотвратили возможные жертвы среди мирного населения, отбив нападение на воинскую часть.