РФ стягивает военную технику к границе с КНДР, - российские СМИ

Российская Федерация перебрасывает военную технику к границе с Корейской народно-демократической республикой (КНДР), опасаясь возможного вооруженного обострения между Северной Кореей и США. Об этом сообщило издание DailyMail, в распоряжении которого оказалось видео перемещения солдат и военной техники в направлении Приморского края через Хабаровск, также были замечены вертолеты.

"Российский президент опасается, что может возникнуть массовый наплыв беженцев из Северной Кореи, если его американский коллега Дональд Трамп, начнет военные действия против Пхеньяна", - говориться в сообщении.

Также об этом пишут местные дальневосточные издания.

"Вот уже на протяжении нескольких дней весь мир следит за ситуацией, сложившейся между КНДР и США. Лидеры обеих стран грозят запустить друг в друга ракеты. Если военный конфликт произойдет, то он отразится и на ближайших государствах, одним из которых является Россия. Еще больше ситуацию усугубил переброс военной техники в Приморский край, что вызвало панику у хабаровчан", - говориться в сообщении DVHab.ru.

Отмечается, что жители приграничных районов стали свидетелями крупных военных конвоев, которые передвигаются поездами и автодорогами. Местные жители опасаются возможного радиоактивного заражения в случае применения ядерного оружия, уточняет местное издание.

В свою очередь официальный представитель российского министерства обороны назвал эти передвижения техники частью "обычных" военных учений.

"Обычные" передвижения военной техники на Дальнем востоке РФ DVHab.ru.

"Комсомольская правда" также приводит инфографику соотношения вооруженных сил в районе Корейского полуострова.

Соотношение вооруженных сил в районе Корейского полуострова

Комсомольская правда