РФ удалось посеять политический хаос в США - Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что расследование фактов вмешательства России в президентские выборы в США привело к межпартийному раздору и политическому хаосу, чего и добивались в Москве.

Об этом он написал в воскресенье на своей официальной странице в Тwitter.

"Если цель России заключалась в том, чтобы внести раздор, беспорядок и хаос в США, то с учетом всех комитетских слушаний, расследований и межпартийной вражды они добились большего успеха, чем мечтали", - подчеркнул Трамп.

Глава Белого дома также добавил, что в Москве смеются с этой ситуации, и призвал Америку быть умнее.

В другом воскресном сообщении президент Трамп не стал отрицать, что РФ действительно осуществляла хакерское вмешательство в американские выборы.

"Я никогда не говорил, что Россия не вмешивалась в выборы, я говорил: "Это может быть Россия, Китай или другая страна, или группа, или даже 180- килограммовый гений, который сидит на диване и играется со своим компьютером". Этот "российский миф", что кампания Трампа имела сговор с Россией - этого никогда не было!" - заметил Трамп.