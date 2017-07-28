РФ запретила США пользоваться посольской дачей в Москве

Российское министерство иностранных дел объвило о запрете американским дипломатам пользоваться дачей в Серебряном бору (Москва).

Об этом сообщает "Русская служба Би-би-си" со ссылкой на заявление МИД РФ.

Также американским дипломатам запретили пользоваться складом в Москве, и предложили сократить количество персонала в американских дипломатических и консульских учреждениях в России.

Москва предложила американской стороне до 1 сентября уменьшить количество дипломатических и технических сотрудников в посольстве США в Москве, генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке в соответствием с числом сотрудников российских дипмиссий в США, то есть, до 455 человек.

"В случае новых односторонних действий американских властей по сокращению численности наших дипломатов в США за этим последует зеркальный ответ", - заявили в МИДе РФ.

Министерство также объявило, что "российская сторона приостанавливает с 1 августа использование посольством США в России всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору".

Свое решение МИД мотивировал в тем, что "в известных кругах Соединенных Штатов закрепились русофобия и курс на открытую конфронтацию с нашей страной".

Как известно, Палата представителей и республиканцы Сената Конгресса США достигли согласия по законопроекту о санкциях против РФ, Ирана и КНДР, что прокладывает путь к передаче законопроекта на подпись президенту Трампу.

Президент РФ Владимир Путин назвал санкции конгресса США против России "особым цинизмом и хамством".