"Робимо все, щоб не допустити повторення таких інцидентів". Глава МЗС Саудівської Аравії про вбивство журналіста Хашоггі

Міністр закордонних справ Саудівської Аравії Адель аль-Джубейр заявив, що спецслужби королівства перевищили повноваження, убивши журналіста Джамала Хашоггі.

Саудівська Аравія має намір ретельно розслідувати справу про вбивство журналіста Джамала Хашоггі. Як заявив 23 жовтня на прес-конференції в Індонезії міністр закордонних справ королівства Адель аль-Джубейр, усіх винних у вбивстві журналіста буде заарештовано, повідомляє телеканал Al- Arabiya.

"Усіх відповідальних за загибель Хашоггі буде заарештовано. Ми зробимо всі необхідні кроки, щоб не допустити повторення таких інцидентів у майбутньому", - заявив глава зовнішньополітичного відомства.

Адель аль-Джубейр зазначив, що агенти спецслужб "вийшли за межі своїх повноважень", скоївши вбивство журналіста і спробувавши це приховати.

Хашоггі зник 2 жовтня 2018 року після того, як вирушив у Генконсульство Саудівської Аравії у Стамбулі для одержання документів про розлучення. У консульстві спочатку заявили, що Хашоггі пробув там недовго, після чого покинув дипустанову.

16-го і 17 жовтня турецькі правоохоронці провели обшук у консульстві. Повідомляли, що під час слідчих дій виявили "певні докази", які свідчать, що там убили Хашоггі. Вони також провели обшук у резиденції консула Мухаммеда аль Утейбі.

Як мінімум п'ятеро осіб, яких турецька поліція підозрює в причетності до зникнення Хашоггі, пов'язані зі спадкомним принцом Мухаммедом ібн Салманом, писало 16 жовтня видання The New York Times.

20 жовтня влада Саудівської Аравії підтвердила, що журналіста Хашоггі вбили в консульстві країни у Стамбулі. Саудівський прокурор сказав, що у справі про вбивство затримано 18 громадян Саудівської Аравії, у відставку відправили високопоставленого співробітника розвідки країни генерала Ахмеда Асірі та судового радника Сауда аль-Кахтані.

21 жовтня глава МЗС королівства запевняв, що спадкоємний принц Мухаммед не причетний до вбивства. "На жаль, було допущено серйозну помилку, і я запевняю його сім'ю, що всіх посадових осіб буде притягнуто до відповідальності за цей інцидент", - сказав глава саудівської дипломатії.

59-річний Хашоггі неодноразово критикував владу Саудівської Аравії, зокрема спадкоємного принца. Він вів власну колонку у Washington Post. Журналіст покинув Саудівську Аравію у 2017 році після арешту кількох близьких друзів.