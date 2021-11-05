Роботодавців Латвії наділили правом звільняти не вакцинованих працівників

У роботодавців Латвії буде право розірвати трудові відносини з тими працівниками, у яких немає дійсного сертифіката про вакцинацію від Covid-19 або перенесене захворювання, необхідне їм за діяльністю.

Відповідні поправки до Закону про управління поширенням Covid-19 у четвер ухвалив латвійський парламент, повідомили у п'ятницю радіоновини ERR.

Також депутати Сейму у рамках того ж пакета поправок схвалили виплату компенсації за середньо важкі ускладнення після вакцинації від коронавірусу.

У початковій версії законопроєкту компенсація передбачалася лише у разі серйозних збитків, коли викликані щепленням проблеми зі здоров'ям залишаються назавжди.

Однак на пропозицію опозиції в законі також передбачили компенсацію і тим пацієнтам, яким внаслідок вакцинації було заподіяно помірну шкоду.