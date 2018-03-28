Родственники скрывают от матери Сергея Скрипаля факт отравления сына

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория в интервью Русской службе Би-би-си рассказала, что мать господина Скрипаля не знает о произошедшем в Великобритании инциденте. «Но первый вопрос (для нас.— “Ъ”) — как бабушку (мать Сергея Скрипаля.— “Ъ”) оградить, чтобы она не узнала, не услышала ничего»,— заявила Виктория Скрипаль. «Она не будет знать до самого последнего момента»,— подчеркнула она.

На вопрос, как удается Елену Яковлевну (мать Сергея Скрипаля) оградить от новостей, племянница ответила: «Мы живем все вместе, у нее своя комната. После того как умер ее первый сын, она упала, сломала бедро, полтора года не ходила. И теперь у нее такой маршрут: от своей комнаты до туалета и обратно. Телевизор она перестала смотреть, наверное, год как».

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания 4 марта в Солсбери. Великобритания возложила ответственность за инцидент на Россию.

В распоряжении “Ъ” оказалась презентация, которую представители иностранных посольств получили на брифинге в посольстве Великобритании в Москве 22 марта. В ней представители официального Лондона описали свой взгляд на «дело Скрипаля», и именно она, по словам посла США в РФ Джона Хантсмана, побудила союзников Великобритании в знак солидарности выслать российских дипломатов.