Родственники жертв катастрофы рейса MH17 выиграли суд в США против Гиркина и могут требовать $400 млн компенсации - СМИ

Группа родственников жертв катастрофы малазийского "Боинга" рейса MH17 выиграла дело в американском суде, что дает им право на компенсацию в сотни миллионов долларов США.

Как пишет во вторник издание "Европейская правда", соответствующие документы из суда получила нидерландская телепрограмма Zembla.

Иск был подан членами семей 25 жертв катастрофы MH17, 10 из которых - граждане Нидерландов. Дело открыли против Игоря Гиркина (Стрелкова), который ранее был "министром обороны" "ДНР".

Американский судья вынес вердикт 21 декабря. Суд постановил, что суммарная компенсация родственникам жертв трагедии должна составить $400 млн - по $20 млн каждому.

В сообщении указано, что шанс действительно получить компенсации "равен нулю", так как И.Гиркин в суд не явился, по домашнему адресу в Москве его не нашли.

Адвокаты родственников жертв авиакатастрофы намерены арестовать имущество И.Гиркина, однако этого может быть недостаточно для выплаты сотен миллионов долларов.

"Это дело не о деньгах, а о справедливости для семей. Мы хотим внимания на мировой арене для дела и для тех, кто несет ответственность за эту страшную трагедию", - отметил адвокат родственников Флойд Уинсер.

Zembla - документальная программа голландского телевидения, ее документальные фильмы основаны на углубленных исследованиях.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

Созданная международная совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT), в состав которой входят прокуроры и представители других правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии, а также представители Евроюста, 28 сентября 2016 года в Нидерландах представила результаты уголовного расследования причин катастрофы. Согласно ее выводам, авиалайнер был сбит ракетой серии 9M38, запущенной с самоходной огневой установки BUK-TELAR с сельскохозяйственного поля в районе пос. Первомайское. Данный район на тот момент находился под контролем пророссийских сепаратистов. Далее из расследования следует, что самоходная огневая установка BUK-TELAR была доставлена в Украину из Российской Федерации и после ее использования для атаки на авиалайнер рейса МН17, была вновь возвращена на территорию РФ.