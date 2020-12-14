Російські хакери атакували держустанови в США

Національний координаційний центр кібербезпеки України попередив про високий рівень кіберзагрози в країні через масштабні кібератаки в США. Останню атаку пов'язують з хакерської групою, близькою до російських спецслужб.

Про це повідомляє пресслужба Ради національної безпеки і оборони України.

Як зазначається, від хакерських атак постраждали майже всі державні установи США.

"Злам стався через сервер оновлень системи управління продуктами SolarWinds Orion Platform (її версії 2019.4 - 2020.2.1 HF1). Атаку пов'язують з діяльністю хакерської групи APT29 або Cozy Bear, яку частково звинувачують у зв'язках зі службою зовнішньої розвідки РФ", - повідомили в РНБО.

Згідно з інформацією НКЦК, нинішня атака дуже схожа з атакою вірусу "Петя", яка сталась в Україні у 2017 році.

"Враховуючи, що продукти SolarWinds не є поширеним у використанні державними органами в Україні, ризики для ураження державних українських систем не є критичними. Однак висока активність хакерських угрупувань, які пов'язують з російськими спецслужбами, загрожує тим суб'єктам господарювання, які використовують цей продукт, тому і в Україні, яка перебуває з Російською Федерацією в стані гібридної війни", - йдеться у повідомленні.

Суб'єктам господарювання, які використовують даний продукт, рекомендують перевірити свої мережі на наявність показників компрометації. Зробити це можна за відповідним посиланням.

В СБУ заявили, що основною загрозою кібербезпеці України залишаються російські хакери.

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